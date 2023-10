Tanınmış aparıcı Nanə Ağamalıyeva Azad Azərbaycan televiziyasında yeni mövsümdə "7 tamam" verilişinə aparıcılıq edəcək.

Metbuat.az teleqraf.com-a istinadən xəbər verir ki, veriliş həftə içi beş gün saat 19:00-da efirdə yayımlanacaq.

Qeyd edək ki, Nanə Ağamalıyeva “7 tamam” verilişi ilə yanaşı "Nanəli” verilişinin də aparıcısıdır. "7 tamam" verilişi hazırda Xəzər TV-də fəaliyyətinə davam edən Vüsalə Əlizadənin ATV-də aparıcısı olduğu "7 canlı" verilişinin formatındadır.

