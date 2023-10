2023-cü ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda 454.2 hektar sahədən 8995 ton şəkər çuğunduru yığılıb.

Metbuat.az-ın Dövlət Statistika Komitəsinin hesabatı əsasında apardığı hesablamalara görə, bu göstəricinin həcmi ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 30% və ya 2078 ton artıb. 2022-ci ilin yanvar-avqust aylarında 233 hektar sahədən 6917 ton məhsul yığılıb.

Qeyd edək ki, hesabat dövründə şəkər çuğunduru Biləsuvar (5265 ton), Şamaxı (2126 ton) və Hacıqabul (1604 ton) rayonlarından yığılıb.

