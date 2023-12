Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülər kövrəldib.

Bir neçə gün əvvəl "Yeraltı" verilişinin metroda çəkilişi zamanı "Bu nədir çəkirsiniz?" reaksiyası ilə gündəmi zəbt edən qadının yeni görüntüləri yayılıb.

Kadrlarda həmin qadının küçədə bördürün üzərində oturub salfet satdığı üzə çıxıb. Həmçinin bildirilib ki, qadın tək yaşayır, kimsəsi yoxdur.

Metbuat.az milli.az-a istinadən təsirli fotoları təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.