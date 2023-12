Qəzza zolağında ölənlərin sayı 15,5 min nəfəri keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qəzza zolağının Səhiyyə Nazirliyi bildirib.

Məlumata əsasən, ölənlərin sayı 15 523-ə yüksəlib, 41 316-dan çox insan yaralanıb.

Xatırladaq ki, oktyabrın 7-də İsrailə hücumlar olunub. Əvvəlcə Qəzza bölgəsindən reaktiv mərmilərlə kütləvi atəş açılıb, daha sonra döyüşçülər əraziyə qurudan, havadan və sudan daxil olublar.

