Mədəkiçiltmə qurbanı olan Vüqar ölümündən əvvəl bunu edibmiş

AzTV-nin əməkdaşı Vüqar Rəsulovun mədəkiçiltmə əməliyyatından sonra vəfat etməsi ilə bağlı bəzi məqamlar üzə çıxıb.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı 24 yaşlı Vüqarın dostları ailəyə istinadən məlumat veriblər.

Onlar bildiriblər ki, ilkin məlumata əsasən, Vüqar xəstəxanadan evə buraxıldıqdan sonra xeyli miqdarda su içib, bundan sonra vəziyyəti ağırlaşıb:

“Ailəsi deyir ki, həkim göstərişi ilə yeməyi və suyu kiçik həcmdə qəbul etməli idi. Lakin Vüqar əməliyyatdan sonra, evdə valideyninə susadığını bildirib və çoxlu miqdarda maye qəbul edib.

Mədənin yeni əməliyyat edildiyini nəzərə alaraq çoxlu su içməsinin ardınca Vüqarın halı pisləşib. Valideyninin dediyinə görə, təcili tibbi yardım briqadası evə çağırılıb, lakin, o, xəstəxanaya aparılarkən dünyasını dəyişib”.

Ötən gün vəfat edən Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri QSC-də sürücüsü 24 yaşlı Vüqar Rəsulov bu gün Şəki rayonunda dəfn edilib.

