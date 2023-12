Bakıda məktəblərdən birində lentə alınan və sosial şəbəkədə paylaşılan video marağa səbəb olub.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, Buzovna qəsəbəsində 206 nömrəli məktəbdə səhər saat 08:16 radələrində olan zəlzələdə şagirdlər həyətə çıxarılıb.

Balacalar qorxmasın deyə, məktəbin həyətində mahnı səsləndirilib. Uşaqlar isə orada rəqs etməyə başlayıblar.

Qeyd edək ki, bu gün səhər saat 08:16-da Bakıda 5,6 bal gücündə zəlzələ olub.

