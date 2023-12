Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin təşkilatçılığı və ANAMA-nın tərəfdaşlığı ilə “Dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olmaq üçün sağlam ətraf mühit və minasız həyat” adlı beynəlxalq forum başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, forum Ağdam Konfrans Mərkəzində kerçirilir. Forumda müxtəlif ölkələrin 15 beynəlxalq eksperti və yerli QHT nümayəndələri iştirak edir.

