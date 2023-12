Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutuna direktor müavini təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev müvafiq əmr imzalayıb.

Əmrlə bu vəzifəyə Fuad Qarayev təyinat alıb.

