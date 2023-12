TV-lərə sanksiya tətbiq oluna biləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edilib

Televiziya kanallarına sanksiya tətbiq oluna biləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edilib.

Metbuat.az Audiovizual Şuraya istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 11 dekabr 2023-cü il tarixində keçirilmiş iclasında cari ilin oktyabr ayı ərzində ümumölkə yerüstü televiziya kanallarında yayımlanmış reklam materiallarının monitorinqi müzakirə olunub.

Bildirilib ki, Audiovizual Şura ilə Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin birgə həyata keçirdiyi monitorinqlər nəticəsində Azərbaycanda fəaliyyət göstərən kommersiya bankının reklam materialında bank tərəfindən keçirilən lotereya ilə bağlı natamam informasiyanın verilməsi ilə "Reklam haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 15.2-ci maddəsinin tələblərinin (əmtəə satışını stimullaşdıran tədbirlər haqqında reklamda lotereyanın, müsabiqənin, oyunun və digər tədbirlərin keçirilməsinin şərtləri, vaxtı və müddəti, uduş fondu, uduşların verildiyi yer və vaxt, alınması şərtləri, onların təşkilatçısı barədə məlumatlar əks olunmalı yaxud səsləndirilməlidir) pozulması qeydə alınıb:

“Bir çox televiziya kanallarının efirində nümayiş olunan həmin reklam materialının yayımı noyabr ayında da davam edib. Qeyd olunanları nəzərə alaraq, aparılan müzakirələrdən sonra Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurası yayımçılara belə pozuntunun təkrarlanacağı təqdirdə inzibati sanksiyaların tətbiq ediləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.