Göyçayda 9-cu sinif şagirdi faciəvi şəkildə ölüb.

Metbuat.az news24.az-a istinadən xəbər verir ki, Hacalıkənd kənd tam orta məktəbinin 9-cu sinif şagirdi, 2008-ci il təvəllüdlü Qurbanov Sadiq Fariz oğlu tavanın dağılması nəticəsində otağın içərisindəki stolun üstünə yıxılıb.

O, başından aldığı ağır xəsarət səbəbindən hadisə yerindəcə keçinib.

