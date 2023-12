Qardaş Azərbaycanın Ulu Öndəri Heydər Əliyevin əziz xatirəsini dərin hörmət və ehtiramla yad edirik.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağcı "X" səhifəsində paylaşım edib.



"Ömrünü xalqına və qardaşlığa həsr edənlər daim ürəklərdə yaşayır. Allah rəhmət eləsin", - deyə paylaşımda bildirilib.

