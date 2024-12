Milli Məclisin payız sessiyası üzrə bu gün keçiriləcək son plenar iclasının gündəliyi dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, gündəliyə Miqrasiya Məcəlləsində və “Dövlət rüsumu haqqında” qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsinin üçüncü oxunuşda müzakirəyə çıxarılması əlavə olunub.

Bununla da iclasda müzakirə ediləcək məsələlərin sayı 10-a çatıb.

