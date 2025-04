ABŞ niyə Rusiyanı atəşkəsə razı sala bilmir?

ABŞ uzun müddətdir Rusiyanı Ukrayna ilə atəşkəsə razı salmağa çalışsa da, bu səylər hələlik nəticə vermir. Xüsusilə də münaqişə zonalarında atəşkəsin təmin olunması istiqamətində göstərilən diplomatik cəhdlər ciddi çətinliklərlə üzləşir.

Bəs ABŞ nə üçün Rusiyanı atəşkəsə razı sala bilmir?

Konfliktoloq Elman Vəliyev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, atəşkəs üçün hər üç tərəfin maraqları təmin olmalıdır:

“Əslində, Amerikanın təklifləri Rusiya üçün sərfəlidir, ancaq Qərb Ukraynanı buna razı olmasına maneə olur. Yeni yardımlar etmək fikrindədir. Belə situasiyada Ukrayna da fikirləşir ki, hələ də mübarizə aparmaq olar. Amerikanın istəyi Ukraynanın Rusiya ilə bölmək və resurslarını mənimsəməkdir. Bir neçə punktda Rusiya Amerika ilə razılaşsa da, bu resurslar məsələsi Rusiyanın da ürəyincə deyil. Əlbəttə, istəməz ki, burnunun ucunda olan qaynaqları okeanın o tayında olan bir dövlət mənimsəsin”.

E.Vəliyevin sözlərinə görə, Putinlə Tramp görüşməli, konflikt üçün yeni və hər iki tərəfin maraqlarına xidmət edəcək təkliflər irəli sürməlirlər. Daha sonra Ukraynanı bir az da sıxışdırmalıdırlar ki, kompromisə getsin. Bunun üçün də Tramp Qərbin yardımlarını dayandırmalıdır.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

