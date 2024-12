Azərbaycanda istirahət mərkəzində ölüm hadisəsi baş verib.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Xaçmaz şəhərinin ərazisində yerləşən "İstisu" sağlamlıq mərkəzində qeydə alınıb.

Orada müalicə alan, 76 yaşlı Vladimir Aleksandroviç Myakuş huşunu itirməsi nəticəsində vannada boğularaq ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

