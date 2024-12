2024-cü ilin noyabr ayında aylıq sosial müavinət və təqaüd alanların sayı 854 686 nəfər olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumat verilib.

Bildirilib ki, onların 453 118 nəfəri aylıq sosial müavinət, 401 568 nəfəri isə təqaüd alanlar təşkil edib.

