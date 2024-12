Sabah Bakının Sabunçu rayonunun Zabrat qəsəbəsinin bir hissəsinə axşam saatlarına qədər suyun verilməsində fasilə yaranacaq.

Metbuat.az bu barədə Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tabeliyindəki İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, buna səbəb su xəttində təmir-bərpa işlərinin aparılmasıdır.

