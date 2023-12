​“SAY” layihəsi qayıdır: Ağcabədidə düşərgə həyata keçiriləcək

“İRƏLİ” İctimai Birliyinin təşkilatçılığı, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Gənclər Fondunun dəstəyi ilə “SAY – Support of Azerbaijani Youth” layihəsi çərçivəsində“SAY: İrsimiz” düşərgəsi həyata keçiriləcək.



Metbuat.az xəbər verir ki, Ağcabədi rayonunda baş tutacaq düşərgə çərçivəsində kommunikativ və proaktiv keyfiyyətlərinin inkişaf etdirilməsi, vətəndaş cəmiyyətinin düzgün istiqamətə yönləndirilməsi və tolerantlıq prinsiplərinin formalaşdırılması, eləcə də ümumillikdə gənclər şəbəkəsinin inkişafına nail olmaq məqsədilə müxtəlif təlim sessiyaları, qrup işləri, idman fəaliyyətləri təşkil olunacaq. Layihənin davamlılığının təmin olunması məqsədi ilə iştirakçı gənclər şəbəkə halında formalaşraq Birliyin ümumi fəaliyyətlərinə yaxından cəlb olunacaq, eləcə də yerli və beynəlxalq əhəmiyyətli layihələrin tərkib hissəsinə çevriləcək.

3 gün davam edəcək “SAY: İrsimiz” düşərgəsinin keçirilməsində əsas məqsəd Azərbaycanın inkişaf və tərəqqisi naminə çalışmış dahi rəhbər, Ümummilli Lider Heydər Əliyev irsinin və cənab Prezident İlham Əliyevin uzaqgörən siyasətini gənc nəsillərə aşılamaqdan ibarətdir.

Xatırladaq ki, “SAY – Support of Azerbaijani Youth” layihəsi “İRƏLİ” İctimai Birliyinin 2014-cü ildən başlanan və proqram xarakterli layihələrindən biridir. İndiyədək layihə çərçivəsində indiyədək 8 düşərgə ilə 750-dən çox gənc əhatə olunub.

“SAY: İrsimiz” düşərgəsində iştirak etmək istəyən 18-29 yaş aralığında, təşəbbüskar və məsuliyyətli gənclər aşağıdakı link vasitəsilə qeydiyyatdan keçə bilərlər: https://shorturl.at/ixC47

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.