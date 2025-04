Ev almaq istəyənlərin nəzərinə - Qiymətlər dəyişəcək

“Hər il martın sonundan başlayaraq avqustun sonuna qədər torpaq sahələrinə və fərdi yaşayış evlərinə tələbat çoxalır. Bu səbəbdən həmin aylarda bu tip əmlakların qiymətlərində artımlar müşahidə olunur”.

Bunu əmlak ekserti Elnur Fərzəliyev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib.

Onun sözlərinə görə, hal-hazırda fərdi yaşayış evləri və torpaq sahələrinin satış saytlarına nəzər salsaq, elanların sayı digər aylardan daha çoxdur:

“Vətəndaşların torpaq sahələrinə yay aylarında daha çox maraq göstərməsinin əsas səbəbi həmin aylarda tikintilərin daha qısa müddətdə tamamlanması ilə bağlıdır. Digər tərəfdən həmin aylarda xüsusən də bağ evlərinə tələbat xeyli artır. Mənzillərə olan tələbat isə son illərdə daha çox ipoteka predmetinə çevrilə bilən əmlaklara yönəlib. Satılan əmlakların son üç illik statistikasına nəzər salsaq, onların böyük bir hissəsi müxtəlif kredit şərtləri ilə əldə olunub. Bu səbəbdən çıxarışı olmayan, lakin ümumi sahəsi daha çox olan yeni tikili binalardakı mənzillərin satışlarında ləngimələr müşahidə olunsa da, dəyəri orta hesabla 150-250 min manat arası olan əmlaklara tələbat daha yüksəkdir”.

E.Fərzəliyev qeyd edib ki, fərdi yaşayış evlərinin və torpaq sahələrinin satış qiymətləri onların yerləşdiyi ərazilərə görə dəyişir:

“Torpaq sahələrinin satış qiymətinə nəzər salsaq, çıxarışlı və çıxarışsız torpaqlar arasında demək olar ki, iki dəfəyə qədər qiymət fərqi var. Çıxarışlı torpaqların satış qiymətləri çıxarışsız torpaqlardan iki dəfə baha təklif olunur. Həmçinin, əvvəlki illərdə torpaq sahələrinə tələbat daha çox paytaxt Bakıya və Bakı ətrafına yönəlsə də, son illərdə xüsusən də ölkənin turistik zonalarındakı torpaq sahələrinə və fərdi evlərə maraq daha çox artıb. Vətəndaşlar artıq bağ evlərini Bakı ətrafında deyil, daha çox bölgələrdə, xüsusən də turistik zonalarda inşa edirlər. Mövsüm aylarda həmin evlərdə dincəlsələr də, digər aylarda həmin mənzilləri gündəlik və ya aylıq kirayə verərək əlavə gəlir əldə edirlər”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

