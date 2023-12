ABŞ Prezidenti Co Bayden Ukraynaya 200 milyon dollar məbləğində hərbi yardımın ayrılmasını təsdiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bayden ukraynalı həmkarı Vladimir Zelenski ilə görüşdə bildirib.

Bayden qeyd edib ki, ABŞ Konqresi Ukraynaya 60 milyard dollardan çox yardımı təsdiq etməlidir.

Qeyd edək ki, Zelenski ABŞ-da səfərdədir.

