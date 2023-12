Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Qazax-İcevan sərhədində (Bala Cəfərli kəndində) Azərbaycanla Ermənistan arasında əldə edilmiş razılaşmaya əsasən, saxlanılmış hərbçilərin mübadiləsi baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baku TV əldə olunan razılaşmalar nəticəsində azad olunan Hüseyn Axundov və Aqşin Bəbirovun evinə yollanıb.

Canlı yayımı təqdim edirik:

