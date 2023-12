Zelenski gözlənilmədən bu ölkəyə səfər etdi

Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski bu gün səhər gözlənilmədən Almaniyaya səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Almaniya polisi məlumat yayıb.

"Ukrayna prezidenti Hessen bölgəsinə gəlib. Səfər zamanı gücləndirilmiş təhlükəsizlik tədbirləri ilə əlaqədar olaraq bütün ərazidə qısamüddətli nəqliyyatın hərəkəti dayandırılacaq", - deyə bildirilib.

Bildirilir ki, Vladimir Zelenski “Frankfurt am Main” hava limanından Visbadenə uçub.

Belə ki, bu şəhər ABŞ-ın Ukraynaya hərbi yardım üçün qərargahının yerləşdiyi yerdir.

