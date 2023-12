Rusiya Bankının (Mərkəzi Bank) Direktorlar Şurası uçot dərəcəsinin 1 faiz bəndi artırılaraq 15 %-dən 16 %-ə qaldırılması barədə qərar qəbul edib.

Metbuat.az bu barədə tənzimləyici quruma istinadən xəbər verir.

Xatırladaq ki, sonuncu dəfə Rusiya Bankı oktyabrın 27-də uçot dərəcəsini 2 faiz bəndi artıraraq 13 %-dən 15 %-ə çatdırmışdı.

