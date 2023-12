ABŞ-nin müdafiə naziri Lloyd Ostin tezliklə Yaxın Şərqə səfərə yollanacaq.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, o, İsrail, Bəhreyn və Qətərə səfər edəcək.

Ostinin İsrailə səfəri zamanı ölkə rəhbərliyi ilə Qəzza zolağında quru əməliyyatı və aviazərbələr başa çatdıqdan sonra atılacaq addımları müzakirə edəcəyi gözlənilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.