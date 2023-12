Bu il Türkiyə və Azərbaycan 14 birgə hərbi təlim keçirib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər bildirib.

Nazir, həmçinin noyabrın 27-də Bakıda Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan arasında 10-cu Üçtərəfli Müdafiə Nazirləri görüşünün hər üç ölkənin hərbi və təhlükəsizlik məsələləri də daxil olmaqla geniş sahələr üzrə ümumi maraqlarına və gözləntilərinə xidmət etdiyini vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, regional sabitlik üçün səylər bundan sonra da davam edəcək.



