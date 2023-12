Reanimasiyaya yerləşdirilən blogerin vəziyyəti ağırlaşdı - FOTO

İki gün əvvəl reanimasiyaya yerləşdirilən bloger Asya Aslanovanın (AsyaFuad) son vəziyyəti açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, blogerin vəziyyətinin pisləşib və o süni-tənəffüs aparatına qoşulub.

Bu barədə bloger Ramal İsayev məlumat verib:

"Hazırda xəstəxanadayam. Dünəndən bəri Asyanın vəziyyəti yenidən ağırlaşıb. Aparata qoşublar".

Xatırladaq ki, dekabrın 16-da Bloger Asya Aslanova (AsyaFuad) ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib. Blogerin vəziyyəti dişini müalicə etdirəndən sonra pisləşib. Belə ki, o ağıl dişini çəkdirərkən narkozda olub və qanına infeskiya keçib.

