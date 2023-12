Xəbər verdiyimiz kimi, dekabrın 16-da Ələt-Astara magistralında iki TIR-ın toqquşması ilə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəzaya düşən yük avtomobillərindən birinin "Səba” şirkətinə məxsus olması məlum olub. Hadisə zamanı şirkətin 28 yaşlı əməkdaşı Vüqar Əsgərli aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Vüqar Əsgərli ailənin yeganə oğlu olub.

