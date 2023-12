Ünvanlı sosial yardım dekabr ayı üçün hər zamankından daha tez ödəniləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib. Məlumatda bildirilib ki, dekabr ayının sosial yardımları bayramla əlaqədar olaraq hər zamankından daha tez - dekabrın 22-nə kimi ödənilib yekunalaşacaq.

Qeyd edək ki, ünvanlı sosial yardım adətən ayın sonlarında - 25-indən sonra ödənilməyə başlanılırdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.