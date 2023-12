"TV Müsavat"ın canlı efirində aparıcı Sevinc Telmanqızının qonağı Ağ Partiyanın başqanı Tural Abbaslı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tural Abbaslı Azərbaycanda keçiriləcək növbədənkənar prezident seçkisində səs verəcəyi namizədin adını açıqlayıb.

Ətraflı videoda:

