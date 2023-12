Azərbaycanda qış fəsli başlayıb.

Metbuat.az Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasına istinadən xəbər verir ki, qış fəsli 22 dekabr saat 07:27-də Azərbaycana daxil olub.

Qeyd edək ki, Şimal yarımkürəsində qış fəsli növbəti ilin martına qədər davam edəcək. Mart ayının 20-si saat 07:06-da yaz fəsli qışı əvəz edəcək.

