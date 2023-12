Liderlər arasında gərginlik - Bu ölkəni ilhaq edəcəklərini üzünə deyib

ABŞ mediası Çin sədri Si Cinpinin ABŞ Prezidenti Co Baydenə Çinin Tayvanla yenidən birləşməli olduğunu bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Si Cinpin ABŞ-a səfəri zamanı Co Baydenin üzünə Çinin Tayvanı alacağını deyib. ABŞ mənbələri ötən ilin noyabrında ABŞ-ın San-Fransisko şəhərində keçirilən Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Sammiti çərçivəsində Çin sədri Si Cinpinin ABŞ Prezidenti Co Baydenlə görüşünün təfərrüatlarını əldə edilib. Si Cinpin bəyan edib ki, Pekin administrasiyası güc yolu ilə deyil, sülh yolu ilə birləşmənin tərəfdarıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.