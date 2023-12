Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycana 120,8 milyon ABŞ dolları dəyərində mebel və hissələri idxal olunub.

Metbuat.az-ın Dövlət Gömrük Komitəsindən əldə etdiyi məlumata görə, ölkənin idxal etdiyi mebel məhsullarının dəyəri ötənilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 20,9 milyon dollar və ya 21 % çoxdur.

Hesabat dövründə bu kateqoriyadan olan məhsulların ölkənin ümumi idxalında xüsusi çəkisi 0,76 % təşkil edib.

