Türkiyənin “Pəncə-Kilit” əməliyyatında şəhid olan əsgər Kamal Aslanın şəhadətindən əvvəl komandirinə göndərdiyi video gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülər Türkiyə mətbuatında yayılıb.

Videoda 22 yaşlı şəhid Aslanın “Komandir, mən şəhid olsam, bu videomu saxla” sözləri hər kəsi təsirləndirib.

Həmin təsirli videonu təqdim edirik:

