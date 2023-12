Bərdəyə raket hücumuna aid bu görüntülər ilk dəfə yayımlandı - FOTO

“New York Times”ın fotoqrafı Ayvor Priket 2020-ci ildə Ermənistanın Bərdəni bombalamasının görüntülərini paylaşıb.

Metbuat.az bildirir ki, məşhur fotoqraf sözügedən fotolar yayımlanandan sonra təhdid və təhqirlərlə üzləşdiyini yazıb:

"Bomba yağışından sağ çıxdıq və dərhal baş verənləri sənədləşdirməyə başladıq. Bu, 2020-ci il müharibəsinin ən ağır mülki itkisi idi. Yəqin ki, həyatımın ən qorxulu anlarından biri idi, çünki heç bir mühafizəmiz yox idi. Mən dindar deyiləm, amma o gün Tanrıya dua etdiyimi dəqiq xatırlayıram”.

Həmin fotoları təqdim edirik:

