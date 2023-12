Qəzza zolağında İsrail Müdafiə Ordusunun zərərsizləşdirdiyi HƏMAS hərəkatının yaraqlılarının sayı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “The Jerusalem Post” qəzeti məlumat verib.

“İsrail Müdafiə Ordusu Qəzza zolağında HƏMAS hərəkatının 8 min yaraqlısını zərərsizləşdirib”, - nəşrin məlumatında qeyd olunub.

