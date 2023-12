Prezident İlham Əliyev İşsizlikdən sığorta fondunun 2024-cü il büdcəsi haqqında Qanunu imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İşsizlikdən sığorta fondunun 2024-cü il büdcəsinin gəlirləri 238 000 000,0 manat, xərcləri 238 000 000,0 manat məbləğində təsdiq edilib.

