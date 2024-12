Prezident İlham Əliyev qızı Arzu Əliyevanı təltif edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Arzu Əliyeva öz "Instagram" profilində paylaşım edib.

"Sevinirəm ki, COP29-da mənim də zəhmətim diqqətə layiq görülüb və yüksək qiymətləndirilib", - deyə Arzu Əliyeva paylaşımında qeyd edib.

