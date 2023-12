​Unibank futbol turnirinin qaliblərindən oldu

Unibank komandası Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş Banklar liqası minifutbol turnirində 3-cü yerin qalibi olaraq, bürünc medalla mükafatlandırılıb.

3-cü yer uğrunda oyun Unibank komandasının böyük üstünlüyü ilə keçib və komanda inamlı qələbə qazanıb. Turnir boyu Unibank komandası rəqib komandaların qapısından ümumilikdə 44 qol keçirib.



“ETOPAZ”ın baş sponsorluğu, “Fire League”in təşkilatçılığı ilə keçirilən Banklar liqası minifutbol turnirində 20 komanda iştirak edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.