İranın xarici işlər naziri Hüseyn Əmir Abdullahian Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran XİN məlumat yayıb.

Görüşdə İranın Ermənistandakı səfiri də iştirak edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.