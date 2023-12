“Təsir dairəsi” verilişində 12 yaşlı qızın nişanlandığı iddia edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sabirabadın Məmişli kəndində azyaşlı qızın nişanlandığı bildirilib. Məlumata görə, ailəsi əvvəlcə övladının nişanı olduğunu danıb. Onlar görüntülərin qızın ad günündə lentə alındığı deyiblər.

“Yalandan bəyin 29 yaşı olduğunu demişdilər. Məlum oldu ki, 32 yaşı var. Qızla aralarında 20 yaş fərq var. Oğlanın adı Kərimdir”, - deyə L.Azərtaş bildirib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

