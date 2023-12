İman Ağayev Abşeron-Xızı Regional Təhsil İdarəsinin Sumqayıt şəhər təhsil sektoruna müdir təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı idarənin müdiri İlhamə Abdullayeva əmr imzalayıb.

Qeyd edək ki, Sumqayıt şəhər təhsil sektorunun müdiri vəzifəsi 1 ildən artıqdır boş idi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.