2024-cü ildə Azərbaycanda real ÜDM-in real artımı 2.4% olmaqla 118.4 milyard manat olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, növbəti ildə qeyri-neft ÜDM-in isə 4.6% artaraq 84.2 milyard manata çatacağı proqnozlaşdırılır.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) isə 2024-cü ildə ölkədə real iqtisadi artım tempinin 3-3,5%, o cümlədən qeyri-neft-qaz sektorunda 5-5,5% civarında olmasını proqnozlaşdırır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.