Bu gün Milli Məclisin payız sessiyasının sonuncu iclası keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova bildirib ki, Milli Məclis öz fəaliyyətini Prezident İlham Əliyevin verdiyi tövsiyyələr əsasında qurub.

Spiker vurğulayıb ki, payız sessiyası dövründə Milli Məclisin 16 iclası olub, 100 qanun və qərar layihəsinə baxılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.