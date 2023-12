6 yaşlı Mirismayılın təcili köməyə ehtiyacı var - FOTO

Mirismayıl Ağalarov uzun müddətdir onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkir.

Xəzər rayon sakini olan atası Mirvaleh Ağalarov Metbuat.az-a bildirib ki, müalicənın xərcləri çox, proses isə çox ağırdır.

Ata deyir ki, 6 yaşlı uşaq indiyədək 6 dəfə əməliyyat olunub və həkimlər lazerlə müalicə üsuluna keçmək istəyirlər.

“Bu müalicə üsulu üçün 7 min dollar lazımdır. Biz artıq xərcləri ödəyə bilmirik. Yardımsevər xalqımızdan kömək istəyirik. Mirismayıl üçün dualarımızı əsirgəməyək”.



Mirvaleh Ağalarov: +994 55 757 52 42

Kapital Bank: 5404 0852 3839 2445

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.