Depozitlərin vergidən azad olunması qaydası qüvvəyə minir

Azərbaycanda yanvarın 1-dən bank əmanətlərinin vergiyə cəlb edilməsi ilə bağlı yeni qaydalar qüvvəyə minəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycanda əhalinin vergi yükünün azaldılması və əmanətlərin uzunmüddətli yerləşdirilməsinin stimullaşdırılması məqsədilə Vergi Məcəlləsinə bank əmanətləri üzrə faiz gəlirlərinin məbləğindən asılı olaraq vergiyə cəlb edilməsində yeni dəyişikliklər edilib.

Belə ki, yerli bank və xarici bankın Azərbaycan Respublikasındakı filialı fiziki şəxslərin hər bir bankda (xarici bankın Azərbaycan Respublikasındakı filialında) 18 ay və ya daha çox müddətə milli valyutada əmanət yerləşdirdikdə və əmanətləri ödədikdə. depozit məbləği 18 aydan gec olmayaraq, hesablanmış faiz gəlirinin tam hissəsi 3 il müddətinə vergidən azad edilir.

Bundan əlavə, hər bir bankda milli valyutada olan əmanətlər üzrə hesablanmış aylıq faiz gəlirlərinin 200 manatadək hissəsinin fiziki şəxslərin gəlir vergisindən azad edilməsi ilə bağlı qanunvericiliyə dəyişikliklər edilib.

Digər hallarda bankların mənbədə faiz gəlirlərinə 10 faiz dərəcəsi ilə vergi qoyması gözlənilir. Bu, həm yerli, həm də xarici valyutada faiz gəlirlərinə şamil ediləcək.

