2024-cü ildə bu bürclər risk etməsin

Əjdaha ili Çin bürcünün beş əlaməti üçün riskə getməyə belə cəhd etməyə dəyməz bir dövr olacaq.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, Şərq astroloqları risk etməsi məsləhət görülməyəb beş bürcü açıqlayıblar. Onların arasında olub-olmadığınızı öyrənin. Əgər belədirsə, unutmayın ki, yeni ildən qorxmaq lazım deyil, ancaq əlavə ehtiyatlı davranmalı və hər şey haqqında iki dəfə düşünməlisiniz.

Əjdaha

Deyəsən, bu sizin ilinizdir. Lakin bu, bir çox çətinliklərdən xəbər verən bir çox dəyişikliklər və qarışıqlıq gətirəcək. Buna görə də, vəzifəniz yaranan problemləri həll etmək və möhkəmlik və sakitlik nümayiş etdirmək olacaq. Karyeranız roller sahil gəmisi kimi olacaq və münasibətlərinizdə münaqişələrə meylli hiss edəcəksiniz. Getdiyiniz hər yerdə mübahisə riski artır. Duyğularınızı idarə etməyə çalışın - bu sizi qoruyacaq.

Bu il də asan pul gözləməyin. Və yalnız məlumatlı maliyyə qərarları verməyə çalışın. Əlavə öhdəliklər və yüklülüklər götürməyin. Bu, biznesə başlamaq və genişləndirmək üçün pis vaxt olacaq. Plan nə qədər mükəmməl və təfərrüatlı olsa da, yenə də bir şey alınmayacaq. Bundan əlavə, Əjdahalar sağlamlıq problemlərinə də diqqət yetirməlidirlər - həyəcan siqnallarına məhəl qoymayın və özünüzə qayğı göstərin.

Pişik/Dovşan

Pişik ilində doğulanlar il ərzində gözlənilməz maliyyə və ya sağlamlıq problemləri ilə üzləşə bilər, ona görə də diqqətli olmalı və qabaqcadan planlar qurmalısınız. İşinizdə sizi durğunluq gözləyir, həmkarlarınız arxanızca qeybət etməyə başlaya bilər. Bunun səbəbi sizin nüfuzunuzu məhv etməyə çalışacaq rəqibinizin paxıllığı ola bilər. Ətrafınızdakı insanlarla münasibətdə diqqətli və nəzakətli olmalısınız. Eyni zamanda, əməliyyatlar bağlayarkən, bütün şərtləri ətraflı öyrənməyə, bütün sənədlərin əlinizdə olmasına və yalnız etibarlı insanlarla işləməyinizə əmin olun.

İl boyu başqaları ilə mübahisələrdən və ya maraqların toqquşmasından səylə qaçmalı olacaqsınız. Həmişə sakit və məntiqli olun, təxribatçı sözlərə fikir verməyin, əks halda tələyə düşəcəksiniz. 2024-cü il taleyi ilə oynamaq üçün yaxşı vaxt deyil. Hər şeyi diqqətlə planlaşdırın, sonra problemlərdən qaça bilərsiniz. Psixi sağlamlığınıza xüsusi diqqət yetirin, bu, çox həssas ola bilər.

Buğa

Əjdaha ilində narahatlıq, təzyiq və gərginlik üçün çoxlu səbəblər tapacaqsınız. Gündəlik həyatınızda nə qədər optimist olmağınızdan asılı olmayaraq, gələcək turbulentlik sizin ən azı bir neçə dəfə tarazlığınızı pozacaq. Buna görə də hər şey qaydasında getsə belə, heç bir kəskin addım atmağa çalışmayın. Ehtiyatlı olun və bütün detallara diqqət yetirin. İşdə həmkarlarla yaxşı münasibətlərə diqqət yetirin, komandada işləmək üçün sosial bacarıqlarınızı daim təkmilləşdirin. Həm də peşəkarlığınızı nümayiş etdirməyi unutmayın.

Gələn il arzuolunmaz vəziyyətlərin - qəzalar, xəsarətlər və bədənə müxtəlif zərərlərin yaranması riski ilə üzləşəcəksiniz. Ona görə də özünüzə qulluq edin. Ancaq yenə də həyatdan zövq almağı unutmayın. Sizi xoşbəxt edən və stresdən azad olmağa kömək edən fəaliyyətlərdə iştirak edin. Sizin üçün ən vacib şey özünüzə inanmaqdır. İstər sağlamlıq problemləri, istərsə də karyera çətinlikləri, öz zəhmətiniz və zəkanızla onların öhdəsindən gələ bilərsiniz.

İlan

Siz sabit bir ili səbirsizliklə gözləyirsiniz, lakin bu o demək deyil ki, ya hər şey, ya da heç nə olmağa cəhd edə bilərsiniz. İşdə gözlənilməz çətinliklər, tez-tez kadr dəyişiklikləri və şiddətli rəqabət baş verə bilər. Emosiyalarınızı göstərməməyi və sakit davranmağı öyrənməli olacaqsınız. Çətinliklərlə qarşılaşdığınız zaman tək başına əziyyət çəkməyin. Problemlərinizi və narahatlıqlarınızı dəstək və məsləhət verə biləcək ailəniz, dostlarınız və ya həmkarlarınızla bölüşün. Üstəlik, uyğunlaşma qabiliyyətinizi inkişaf etdirsəniz, bir çox gözlənilməz çətinliklərin öhdəsindən gələ bilərsiniz.

Şəxsi həyatınızda da problemlər yarana bilər. Evli insanlar ailə böhranı ilə üzləşə, subay insanlar isə tərəfdaş tapmaqda çətinlik çəkə bilərlər. Ailə üzvləri ilə münaqişələr yarana bilər. Hələ də unutmayın ki, ailə həyatda ən vacib şeydir. Yaxınlarınızla ünsiyyətə daha çox diqqət yetirin, müntəzəm olaraq ailənizlə vaxt keçirin. Başqalarına qarşı mehriban olun, problemləri səbirlə həll edin, açıq ünsiyyəti davam etdirin, problemləri müzakirə edin və ümumilikdə yaxşı bir il keçirəcəksiniz.

İt

Sağlamlıq və karyera məsələlərinə xüsusi diqqət yetirməli olacaqsınız. Siz enerjinizi asanlıqla itirəcək və yorğun hiss edəcəksiniz ki, bu da hər iki aspektə mənfi təsir göstərə bilər. Odur ki, fürsət axtarmaq və risk etmək əvəzinə, dincəlmək və bərpa etmək üçün vaxt ayırın. Hər hansı bir narahatlıq hiss edirsinizsə, buna məhəl qoymayın və sağlamlığınızın yaxşı vəziyyətdə qalmasını təmin etmək üçün dərhal həkimə müraciət edin.

Pulunuzu da diqqətlə izləyin. İnvestisiyalar sizə ciddi ziyan vura bilər və fırıldaqçılar yaxşı təbiətinizə axışacaqlar. Odur ki, pulunuzu ağılla xərcləyin və riskli üsullarla onu artırmağa çalışmayın. Ümumiyyətlə, il sizə böyük uğur vəd etmir, ona görə də diqqətinizi məhdud məqsədlərə yönəldin və gücünüzü qoruyaraq çox çalışın. O zaman səyləriniz bəhrəsini verəcək və uğursuzluqdan qaçacaqsınız.

