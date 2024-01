Ötən il Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən 526 nəfərə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilib.

Bu barədə Ali Attestasiya Komissiyasından məlumat verilib.

