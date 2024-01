Cənubi Koreya Şimalın təxribatına belə cavab verdi

Cənubi Koreya Sarı dənizdəki adalarda təlimlər keçirməyə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Seul bu addımı Şimali Koreyanın dənizdəki adalarını atəşə tutmasına cavab olaraq atıb.

Yerli Yonhap xəbər agentliyi yazır ki, Koreya Respublikası Birləşmiş Qərargah Rəislərinin məlumatına görə, təlimlər 19 sentyabr 2018-ci il tarixində Koreyalararası hərbi sazişin imzalanmasından sonra ilk dəfədir ki keçirilir.

Qeyd edək ki, yanvarın 5-də Şimali Koreya hərbçiləri iki saat ərzində sahildən Cənubi Koreyanın Pangnendo və Yeonpyeongdo adalarına doğru 200-dən çox artilleriya atəşi açıb. Cənubi Koreya tərəfində dağıntı qeydə alınmayıb. Mərmilər Şimali Koreya ərazisinə düşüb.

