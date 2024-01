Maaşlarla bağlı əhaliyə sevindirici xəbər - VİDEO

Minimumum əməkhaqqı vergidən azad oluna bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, millət vəkili Vüqar Bayramov bildirib ki, bununla bağlı yeni təkliflər hazırlanıb və Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılıb. Onun sözlərinə görə, yeni qaydaların tətbiq edilməsi minumum əməkhaqqı alan vətəndaşların maaşlarının vergiyə cəlb olunmamasına imkan verəcək.

Millət vəkili qeyd edib ki, bunun digər özəlliyi ondan ibarətdir ki, orta aylıq əməkhaqqı alan vətəndaşların da vergi məbləği azalacaq və nəticədə bu, maaş artımına səbəb olacaq.

Daha ətraflı videomaterialı təqdim edirik:

