“Kürd Elnur” Bakıda həbs edildi - FOTO

Bakıda kriminal avtoritet həbs edilib.

Metbuat.az-ın APA-ya istinadən xəbərinə görə, kriminal aləmdə "Kürd Elnur” ləqəbi ilə tanınan Abbasov Elnur Tofiq oğlu külli miqdarda narkotik vasitənin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinərək saxlanılıb.

Onun barəsində istintaq orqanın vəsatəti əsasında Nərimanov rayon Məhkəməsində 4 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Qeyd edək ki, dəfələrlə məhkumluq həyatı yaşayan Elnur Abbasov özünü mərhum qanuni oğru Rövşən Canıyevin (Rövşən Lənkəranski) yaxın tərəfdarı hesab edir.

2020-ci ildə "Kürd Elnur” sosial şəbəkələrdə yayılan videoları ilə gündəmə gəlib. Cinayətkarlığı təbliğ edən Elnur Abbasov paytaxtın Suraxanı rayonunda tanışı olan bir nəfərin BMW markalı avtomobilini dərəyə aşırıb.

Daha sonra Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşlarının daxil olmuş məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbiri nəticəsində əvvəllər məhkum olunmuş Elnur Abbasov üzərində odlu silah və narkotik vasitələrlə saxlanılıb. Onun üzərində şəxsi axtarış aparılan zaman 1 ədəd tapança, 4 ədəd patron, 1 ədəd daraq və 7 qramdan artıq heroin aşkar edilərək götürülüb.

Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2021-ci ildə çıxardığı hökmə əsasən, Elnur Abbasov 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

Ona Cinayət Məcəlləsinin satış məqsədi ilə külli miqdarda narkotik vasitə əldə etmə və saxlama maddəsi ilə cəza təyin edilməyib. Çünki bu ittiham məhkəmə istintaqı dövründə sübuta yetirilməyib.

