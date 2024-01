Yanvar üç bürc üçün çətin keçəcək

2024-cü ilin yanvar ayında üç bürcün sevgi cəbhəsində problem yaşama şansı var.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, söhbət Balıq, Əqrəb və Əkizlər kimi bürclərdən gedir.

Balıq

Xəyalpərəst və şəhvətli Balıqların əməli tapşırıqları və güclü məsuliyyət hissi olacaq. Onlar heç vaxt yaşamadıqları emosiyalar okeanında təzyiqi yaşaya biləcəklər.

Ulduzlar bürclərə romantik münasibətlərin öhdəlikləri və çətinlikləri ilə üzləşməyi məsləhət görür, lakin digər tərəfdən bu, emosional anlaşılmazlığa və xəcalətə səbəb ola bilər.

Əqrəb

Əqrəblər də öz daxili kompaslarını tənzimləməli və xarici aləmin burulğanına tab gətirməlidirlər, necə ki, insanlar sürətli cərəyanlı dənizdə sağ qalmağa çalışırlar. Hisslər girdabına düşməmək üçün hər il yanvarın 1-də əvvəlki ilin nəticələrinə yekun vurmalı ola bilərsiniz.

Əkizlər

Əkizlər əminlik və qeyri-müəyyənlik arasında tərpənməyə meyllidirlər. Günəş və Yupiterin xoşagəlməz cəhətləri, Əkizlərin romantik münasibətlərdə qərar və seçimlərinə təsir edə biləcək həddən artıq özünə inam hissi yarada bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.